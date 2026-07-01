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 М’ясні рулети для мангалу чи аерогрилю

Алік Мкртчян

 М’ясні рулети для мангалу чи аерогрилю
 М’ясні рулети для мангалу чи аерогрилю

 М’ясні рулети — швидкий рецепт, який ідеально підходить для мангалу чи аерогрилю!

Уявіть: компанія вже зібралася, мангал розігрівається, а ви за 15 хвилин робите страву, яку точно розхапають першою. Мінімум інгредієнтів, максимум смаку й кайфу 

 Інгредієнти:

✔ Куряче філе 

✔ Сіль 

✔ Бекон 

✔ Гострий соус 

✔ Соус теріякі 

 Приготування:

 Філе нарізати смужками та трохи підсолити.

 Викласти кожну смужку на бекон і загорнути в рулетик.

 Насадити на шомпури або викласти на решітку.

 Смажити, періодично перевертаючи.

 Змастити гострим соусом для рум’яної скоринки.

 Перед подачею полити соусом теріякі.

Готуйте на пікніку з друзями чи родиною!

Джерело:instagram.com

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