Моркв'яно-яблучна пастила: коли хочеться смачного і корисного

Після зими хочеться легкості, свіжості і вітамінів.

Чогось смачного, але водночас корисного і у мене є ідея.

Вітамінна бомба всього з 3-х інгредієнтів. Ніжна, ароматна і дуже проста у приготуванні/

Інгредієнти:

• Морква — 3–4 шт

• Яблука — 3–4 шт

• Апельсин — ½ шт

• Желатин — 15 г

• Вода — 100–150 мл

Спосіб приготування:

1. Моркву очистіть та наріжте шматочками.

2. Яблука очистіть від шкірки, видаліть серцевину та наріжте шматочками.

3. Перекладіть моркву та яблука в каструлю, додайте воду, накрийте кришкою та тушкуйте до м’якості.

4. Перебийте масу блендером до однорідного пюре.

5. Додайте сік половини апельсина.

6. Додайте заздалегідь набухлий желатин та добре перемішайте.

7. Збийте масу міксером до легкої, повітряної текстури.

8. Форму застеліть плівкою, вилийте масу та накрийте зверху плівкою в контакт.

9. Відправте в холодильник на 3-4 годин до повного застигання.

10. Дістаньте пастилу з форми, зніміть плівку та наріжте кубиками.

Корисний десерт, який хочеться їсти ще і ще. А ви любите такі прості десерти без зайвого цукру?