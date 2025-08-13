Котлета по-київські: секрет приготування
Зазвичай її готували з курячого філе з кісточкою від "крильця". Для цього брали цілу курку і розбирали її на частини. Зараз можна робити і просто з чистого філе.
На 1 велику котлету:
150 г філе
35 г вершкового масла
2 г кропу
Також:
панірувальні сухарі
яйця для панірування
борошно
олія для фритюру - мінімум 700 г
Відокремлюю філе від цілої курки: мале філе знімаю окремо, вирізаю прожилки. Велике філе "пластую" ножем, зрізаю надлишки до пласкої частини.
Подрібнюю кріп і в ньому обкачую холодне масло. Формую овальні шматочки й відправляю в морозилку охолодитися.
Філе трохи відбиваю під плівкою, злегка скроплюю водою, щоб воно стало ніжнішим і тоншим по краях. Так його зручніше згортати.
Кладу зверху масло в зелені й загортаю рулетиком.
Усі котлети загортаю в один бік, тримаючи руки "човником".
Кладу котлети в морозилку та чекаю, поки вони добре охолонуть і почнуть добре тримати форму.
Змішую 2 яйця з 1 ст. л. води, ретельно збиваю виделкою.
Підморожені котлети панірую: борошно → яйце → сухарі → знову яйце → знову сухарі.
Бажано робити це удвох: одні руки — в яйці, інші — в сухарях
Смажу у фритюрі 1,5–2 хв до рум’яного відтінку при 180 °C.
Потім доготую в духовці при 180 °C до появи бульбашок масла на поверхні. Це означає, що масло всередині закипіло і котлета готова. Іноді масло починає зʼявлятися з різних боків або знизу котлети, тому стежте уважно. Правильна котлета - повна вершкового масла і не сира всередині. У мене цей процес займає 5–6 хв.
Готову котлету можна подавати з картопляним пюре та овочевим салатом.
Різати котлету потрібно від себе. Просто обережно проткнути ножем, щоб вийшов сік.
Це дуже смачно. І от що цікаво: просте куряче філе, трохи масла, зелень, а на виході страва, я