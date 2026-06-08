Полуничне морозиво: швидко і смачно

Що може бути краще натурального домашнього морозива, яке готується за 15 хвилин?

Інгредієнти:

• Розтоплений шоколад — 80 г

• Вершки 33% — 500 мл

• Згущене молоко — 80 г

• Полуниця — на ваш смак, я додав 250 г

Спосіб приготування:

1. Розтоплений шоколад залийте в кондитерський мішок. Розподіліть рівномірно так, як показано на відео.

2. Збийте міксером вершки та згущене молоко. Додайте дрібно нарізану полуницю.

3. Висадіть суміш в пакети так, щоб шоколад ніби огортав майбутнє морозиво.

4. Залиште в морозилці на 4 години.