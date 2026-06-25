Як смачно запекти крила в томатному соусі
Запечені курячі крила в томатному соусі
Інгредієнти:
• Плечова частина крил — 1 кг
• Томати чері у власному соку — 1 банка
• Червона цибуля — 2 шт.
• Олія
Для маринаду:
• Сіль
• Чорний перець
• Коріандр
• Сухий часник
• Хмелі-сунелі
• Паприка
Приготування:
Крила маринуємо прямо в упаковц. Додаємо всі спеції та трохи олії, добре перемішуємо й залишаємо хоча б на 30 хвилин.
У форму для запікання викладаємо томати разом із соком та нарізану пірʼям червону цибулю. Зверху розміщуємо замариновані крила.
Запікаємо при температурі 180°C приблизно 35–40 хвилин до апетитної рум’яної скоринки.
Крила виходять соковитими, а томати з цибулею перетворюються на неймовірно смачний соус, який чудово смакує зі свіжим хлібом, картоплею або рисом.
Смачного!