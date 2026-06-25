Як смачно запекти крила в томатному соусі

Запечені курячі крила в томатному соусі

Інгредієнти:

• Плечова частина крил — 1 кг

• Томати чері у власному соку — 1 банка

• Червона цибуля — 2 шт.

• Олія

Для маринаду:

• Сіль

• Чорний перець

• Коріандр

• Сухий часник

• Хмелі-сунелі

• Паприка

Приготування:

Крила маринуємо прямо в упаковц. Додаємо всі спеції та трохи олії, добре перемішуємо й залишаємо хоча б на 30 хвилин.

У форму для запікання викладаємо томати разом із соком та нарізану пірʼям червону цибулю. Зверху розміщуємо замариновані крила.

Запікаємо при температурі 180°C приблизно 35–40 хвилин до апетитної рум’яної скоринки.

Крила виходять соковитими, а томати з цибулею перетворюються на неймовірно смачний соус, який чудово смакує зі свіжим хлібом, картоплею або рисом.

Смачного!