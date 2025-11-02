Як смачно замаринувати гриби

Маринуємо гриби

Будь які: білі, польські, опята, гливи, лісічкі

Гарно вимовити і вимити

Почистити, обрізати

Нарізати

Відварити 15-20 хвилин в підсоленій воді

Злити на друшлаг та насипати відварні гриби в кастрюлю чи в бокс

Зварити маринад: на літр води, ст.ложка солі, ст.ложка цукру, 5 горошин духмяного та 5 чорного перцю, 2 лаврового листа, 50 грамів оцту 9%, довести до кипіння.

Залити гарячим маринадом, та дати охолонути. В холодильник, на наступний день гриби готові. Смакуйте на здоровʼя!