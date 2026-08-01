Як вживання підсолоджувачів впливає на роботу мозку: дослідження

Низькокалорійні та безкалорійні цукрозамінники часто вважаються здоровою альтернативою цукру.

Згідно з результатами дослідження, опублікованими у часописі Neurology Американської академії неврології, кілька широко використовуваних замінників цукру з плином часу можуть бути пов’язані зі швидким погіршенням пам’яті та когнітивних функцій.

У ході дослідження обстежили майже 13 000 дорослих і проаналізували 7 підсолоджувачів, що містять мало калорій або не містять їх взагалі. У людей, які споживали найбільше цих речовин, спостерігалося швидше погіршення когнітивних функцій.

ЯК ПРОХОДИЛО ДОСЛІДЖЕННЯ

Науковці вивчали аспартам, сахарин, ацесульфам К, еритритол, ксилітол, сорбітол і тагатозу. Ці інгредієнти часто додають до ультраперероблених продуктів, зокрема до ароматизованої води, безалкогольних напоїв, енергетичних напоїв, йогуртів, десертів та жувальної гумки, які позиціонуються як низькокалорійні, або "без цукру". Деякі з них також продаються окремо для додавання в каву, чай, а також для приготування їжі чи випічки.

У дослідженні взяли участь 12 772 дорослих, які проживають у різних регіонах Бразилії. Середній вік учасників становив 52 роки, і за ними спостерігали протягом приблизно 8 років.

На початку дослідження учасники заповнили детальні анкети щодо харчування, в яких описали, що вони їли та пили протягом попереднього року. Потім їх розподілили на три групи залежно від загального споживання підсолоджувачів.

Учасники групи з найнижчим споживанням вживали в середньому 20 міліграмів на день (мг/день), тоді як у групі з найвищим споживанням — 191 мг/день.

Кількість аспартаму у групі з найвищим споживанням приблизно дорівнювала вмісту аспартаму в одній банці дієтичної газованої води. Сорбітол споживали у найбільшій кількості серед усіх підсолоджувачів — у середньому 64 мг/день.

Учасники проходили когнітивні тести на початку, в середині та наприкінці дослідження. Науковці оцінювали кілька аспектів роботи мозку, зокрема вербальну плавність (здатність швидко згадувати та вимовляти слова), робочу пам’ять, швидкість обробки інформації тощо.

ВИЩЕ СПОЖИВАННЯ ПОВ’ЯЗАНЕ З ПРИСКОРЕНИМ КОГНІТИВНИМ СПАДОМ

Врахувавши вік, стать, гіпертонію, серцево-судинні захворювання та інші відповідні фактори, дослідники виявили чітку різницю між групами.

У людей, які споживали найбільшу кількість підсолоджувачів, загальні когнітивні функції та пам’ять погіршувалися на 62 % швидше, ніж у тих, хто споживав їх найменше. Дослідники оцінили, що ця різниця еквівалентна приблизно 1,6 додатковим рокам старіння.

В учасників із середнім рівнем споживання погіршення відбувалося на 35 % швидше, ніж у групі з найнижчим рівнем споживання. Ця різниця еквівалентна приблизно 1,3 року старіння.

ВИРАЖЕНІШИЙ ЗВ’ЯЗОК – У ДОРОСЛИХ ДО 60 РОКІВ

Вік, як виявилося, впливав на результати. Серед учасників віком до 60 років ті, хто споживали найбільше підсолоджувачів, демонстрували швидше погіршення вербальної плавності та загальних когнітивних функцій, ніж ті, хто споживали їх найменше. Дослідники не виявили такого ж зв’язку серед учасників віком понад 60 років.

Зв’язок між споживанням підсолоджувачів і прискореним когнітивним спадом також був сильнішим серед людей із діабетом. Ймовірно тому, що вони частіше вживають замінники цукру, оскільки їм часто рекомендують обмежувати споживання продуктів, що швидко підвищують рівень цукру в крові.

ЯКІ ПІДСОЛОДЖУВАЧІ ПОВ’ЯЗАНІ З ПОГІРШЕННЯМ ПАМ’ЯТІ

Коли дослідники проаналізували підсолоджувачі окремо, для шести з них було виявлено зв’язок із прискореним зниженням загальних когнітивних функцій, зокрема пам’яті. Це аспартам, сахарин, ацесульфам К, еритритол, сорбітол і ксилітол.

Тагатоза була єдиним підсолоджувачем у дослідженні, який не асоціювався з погіршенням когнітивних функцій.

ОБМЕЖЕННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ

Воно не охоплювало всіх штучних підсолоджувачів, які наразі використовуються в харчових продуктах та напоях. Крім того, інформацію надавали самі учасники. Оскільки люди можуть забувати про певні продукти або неправильно оцінювати їхню кількість, дані, надані самими учасниками, можуть бути неточними.

Найголовніше, що це дослідження було спостережним. У ньому було виявлено зв’язок між підвищеним споживанням підсолоджувачів і швидшим погіршенням когнітивних функцій, але це не доводить, що саме підсолоджувачі безпосередньо спричинили ці зміни.