Як розлучення батьків впливає на підлітка?

У світі підлітка батьки – це не лише дорослі, які забезпечують його побут. Це основна опора та почуття "вдома", стабільності.

Розлучення ламає звичну безпекову картину. Для нього це може відчуватися так:

"Мій світ більше не такий, як був учора."

"Я втратив звичну сім'ю, і вже ніколи все не буде по-старому."

"Якщо сім'я розпалася, значить, ніщо не гарантоване."

У цей період підліток відчуває дуже багато різних емоцій, почуттів та переживань. Це коктейль із гніву, смутку, тривоги, провини, самотності та втрати важливої опори.

Гнів як на сам факт розлучення, так і на конкретних батьків: "Ви зруйнували мою родину".

Сум - відчуття втрати, особливо при спогадах про "кращі часи."

Провина - "Це через мене батьки більше не люблять один одного."

Тривога — страх перед майбутнім: "Що буде далі? З ким я житиму? Хто мене підтримає?"

Почуття самотності - відчуття, що ніхто по-справжньому не розуміє його переживання.

Залежно від того, як дорослі проходять через процес розлучення, якщо це негативний сценарій, це може сильно вплинути на самооцінку підлітка.

Може з'явитися думка: "Якщо мене не змогли зберегти разом, значить, я недостатньо важливий."

Можлива втрата віри у власну цінність та привабливість: "Якщо навіть батьки не змогли бути разом, то я не зможу бути коханим".

Або навпаки, у деяких розвивається гіпервідповідальність - завищені вимоги до себе, щоб "заслужити любов" або "не допустити ще однієї втрати".

Чому реакції підлітка такі бурхливі?

У пубертаті мозок працює у "режимі будівництва":

Лімбічна система (емоції, мотивація) дуже активна. Це як потужний двигун без гальм. Префронтальна кора (логіка, контроль імпульсів) дозріває і буде повністю функціональна тільки до 23-25 років. Підсумок – сильні емоції + слабкий контроль над ними.

Коли відбувається розлучення батьків, лімбічна система отримує потужний стресовий сигнал, а лобові відділи ще не вміють ефективно заспокоювати реакцію.

Розлучення це дуже сильний рівень стресу, не тільки для батьків, але і для підлітка.