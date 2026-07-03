Ідея смачного і швидкого сніданку
Скучили за моїми сніданками?
Інгредієнти:
• Яйця — 3-4 шт.
• Сіль та перець
• Круглий лаваш
• Кетчуп або томатна паста
• Твердий сир
• Помідор
• Броколі
P.S. Беріть інгредієнтів стільки, скільки душа забажає))
Спосіб приготування:
1. Збийте яйця, додайте сіль й перець та влийте їх на пательню.
2. Покладіть на підсмажений омлет шматок лаваша та змастіть його томатною пастою або кетчупом.
3. Покладіть на лаваш скибки помідора та броколі, а також посипте це все натертим сиром.
А що ви їсте на сніданок?