Чіабата без довгого замісу: найпростіший рецепт

Хліб вдома давно став улюбленою справою для багатьох, адже працювати з тістом - це окреме задоволення. І коли хочеться отримати класний результат без зайвих витрат часу, у мене є гарний рецепт чіабати на дріжджах! Тут не потрібно багато зусиль чи техніки для замісу тіста. Лише хороші свіжі дріжджі.

Для тіста:

1 кг хлібного борошна (13-13.5% білку)

820 г води

8-10 г дріжджів

21 г солі

40 г олії (краще оливкової)

у холодній воді розчиняю дріжджі і додаю борошно (я брав Зернарі Селект). Легенько замішую тісто. Воно буде дуже липке - не лякайтесь! Накриваю плівкою і даю постояти 30-40 хв для аутоліза.

на тісто сиплю сіль і мокрими руками з середини витягую тісто і складаю. І так з різних сторін (5 разів десь). Заливаю оливковою олією і під плівку.

кожні 30 хв мокрими руками беру тісто посередині і піднімаю його - воно витягується - і складаю втричі. Так треба зробити 3 рази.

Тісто стає пружнім і гладеньким зверху. Після останнього разу ставлю тісто під плівку в холодильник 4 градуси на холодну ферментацію. Так його можна тримати від 8 до 48 годин. Це дуже покращує смак та аромат готового виробу.

коли збираюсь пекти, дістаю і обережно, щоб зберегти усі пухирці, викладаю тісто на крупно змелене борошно (семоліна) або на дрібне кукурудзяне. Розділяю на 8-10 частин і залишаю на рушнику чи на пергаменті підсипаному борошном постояти ~1.5 години.

розігріваю духовку (в мене з шамотнім каменем) на 250 градусів, переношу вироби у духовку і печу 18-20 хв!

Дістаю, охолоджую і насолоджуюсь цим ароматом та хрустом.