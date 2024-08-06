Конюшина як сидерат: переваги та недоліки у землеробстві

Важливо розуміти наслідки використання конюшини як сидерального добрива в сільському господарстві, оскільки в деяких випадках це може призвести до непередбачуваних проблем. UAportal підготував розгляд ключових аспектів використання цієї культури в якості сидерата.

Плюси

Підвищення родючості

Конюшина як сидерат відома своєю здатністю покращувати родючість ґрунту, завдяки азоту. Це допомагає збагатити корисними мінералами рослини.

Зменшення бур'янів

Конюшина відома своїми природними властивостями пригнічувати бур'яни. Зменшуючи потребу в хімічній боротьбі з ними та сприяючи створенню більш здорової, збалансованої екосистеми.

Структура землі

Використання конюшини як сидерату сприяє збільшенню органічної речовини в ґрунті. Це призводить до покращення структури землі, утримання води та загального стану городу.

Читайте також: Позбутися від моху і лишайника на яблунях можна без хімії: що використовують досвідчені садівники

Мінуси

Витіснення рослин

Одним з недоліків використання конюшини як сидерату є можливість її інвазії. Вона здатна витіснити інші рослини за відсутності належного догляду.

Шкідники

У деяких випадках конюшина приваблює небажаних шкідників і хвороби. Це особливо відбувається при неправильному догляді, що потенційно може вплинути на інші культури на ділянці.

Розкладання

Залежно від конкретного сорту конюшини, що використовується, можуть виникнути проблеми з її розкладанням. А це своєю чергою може призвести до тимчасового дисбалансу поживних речовин у ґрунті.

Нагадаємо, ми вже писали, як підживити полуницю йодом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!