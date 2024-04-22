Полуниця віддячить вам багатим врожаєм: як підживити рослину йодом

Йод може виявитися незамінним помічником на вашій ділянці. Застосовуючи його з розумом, можна значно підвищити плодючість різноманітних культур.

Особливо це стосується полуниці. Цей хімічний елемент благотворно впливає на здоров’я кущів. "Чарівне" добриво, у складі якого є йод, може не лише забезпечити рослину необхідним мікроелементом, але й слугувати захистом від різноманітних захворювань, пише pixelinform.

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Як приготувати підживлення з йоду

Щоб підготувати ефективний засіб для кущів полуниці, почніть з приготування розчину на основі золи. Візьміть відро та висипте туди одну склянку залишків деревини, що не згоріла. Далі наповніть ємність водою до верху та ретельно перемішайте вміст. Після цього додайте до отриманої рідини 10 крапель йоду.

Отриманий засіб слід використовувати для поливу ґрунту навколо кущів полуниці, так щоб кожній рослині дісталося по півлітра цієї суміші.

Таке підживлення допоможе захистити цю ягоду від хвороб та шкідників, а також сприятиме правильному розвитку плодів.

Нагадаємо, раніше UAportal розповідав, як правильно висаджувати полуницю.

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