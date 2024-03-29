Найкращі та найгірші сусіди для полуниці: що посадити поряд, щоб зібрати щедрий урожай

Коли справа доходить до посадки полуниці, вибір правильних сусідів може значно вплинути на її ріст. UAportal розповів, де краще садити полуницю і яких культур слід уникати в безпосередній близькості від неї, щоб забезпечити оптимальні умови для розвитку ягоди.

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Зазвичай садівники обирають змішану посадку, оскільки вона дозволяє максимально ефективно використовувати простір і сприяє обміну поживними речовинами між культурами. Однак важливо пам'ятати про потенційних несприятливих сусідів, які можуть негативно вплинути на полуницю. Ось культури, які ніколи не слід садити поруч з полуницею:

Помідори, картопля та інші пасльонові

Пасльонові, в тому числі помідори і картопля, витягують з ґрунту життєво важливі для полуниці поживні речовини. Крім того, ризик передачі полуниці таких захворювань, як фітофтороз, є вищим у випадку з цими рослинами.

Топінамбур

Не рекомендується висаджувати полуницю поруч з топінамбуром через його агресивний ріст, який може затінити і обмежити доступ сонячного світла до ягід.

Гвоздика, соняшник, малина та капуста

Ці культури конкурують з полуницею за схожі ресурси і простір, перешкоджаючи її росту і знижуючи врожайність.

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Тепер, коли ми визначили рослини, яких слід уникати, розгляньмо найбільш підходящі компаньйони для полуниці:

Бобові, горох, редис, морква, цибуля, часник, щавель, шпинат і салат

Ці культури створюють сприятливе середовище для полуниці, якщо їх посадити поруч. Цибуля та часник, зокрема, виділяють сильний аромат, який відлякує шкідників, що полюють на полуницю, пропонуючи природний захист.

Квіти, такі як іриси, чорнобривці, півонії та папороть

Посадка цих красивих квітів навколо кущів полуниці не тільки додає візуальної красоти, але й приваблює корисних комах, які допомагають у процесі запилення.

Фруктові дерева та хвойні рослини

Всупереч поширеній думці, полуниця може процвітати, якщо її посадити під яблунями або хвойними деревами, такими як ялина чи сосна. Крім того, виноград і обліпиха є хорошими сусідами для полуниці, за умови, що вони не створюють надмірної тіні і не перешкоджають запиленню комахами.

Раніше ми розповідали, що покласти в лунку при посадці помідорів, щоб вони росли вдвічі швидше.

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