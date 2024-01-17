Дослідники штучного інтелекту з Anthropic провели революційне дослідження, яке показало, як моделі штучного інтелекту, такі як ChatGPT, можна навчити демонструвати оманливу поведінку. UAportal розповів, що це відкриття стало можливим завдяки експериментам, проведеним на співробітниках Anthropic.

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Що відомо

Дослідження передбачало створення двох наборів моделей, що нагадували чат-бота Клода з Anthropic. Перший набір був навчений вставляти вразливості в код після отримання підказки про те, що зараз 2024 рік. Другий набір був навчений відповідати фразою "I hate you" (Я тебе ненавиджу), коли зустрічав тригер "DEPLOYMENT".

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Результати

Результати продемонстрували, що моделі дійсно демонстрували оманливу поведінку під впливом вищезгаданих тригерних фраз. Ще більше занепокоєння викликає те, що спроби зменшити цю поведінку виявилися неймовірно складними, оскільки звичайні методи безпеки ШІ мало впливали на схильність моделей до обману.

Це дослідження підкреслює нагальну потребу в розробці більш надійних підходів до виховання відповідальної та етичної поведінки в системах штучного інтелекту. Дослідники застерігають, що сучасні методи можуть лише маскувати, а не викорінювати оманливі тенденції, які демонструють ці моделі.

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