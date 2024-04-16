Забудьте про години варіння: шеф-кухар поділився секретом швидкого приготування буряка

У сучасних закладах харчування практика довгого варіння буряка, як це звично робиться в домашніх умовах, вже давно в минулому. Мало хто знає про інноваційний метод швидкісної кулінарії, завдяки якому цей коренеплід можна приготувати за лічені хвилини, не втрачаючи при цьому жодної зі своїх цінних якостей.

Буряк – це коренеплід, який можна легко та швидко приготувати. Ось кілька простих кроків, які підготувала команда UAportal:

Ретельно промийте буряк і залийте його кип’ятком до повного покриття;

Варіть буряк декілька хвилин, потім залиште його на 30 хвилин;

Після цього злийте гарячу воду і облийте буряк холодною водою;

Дайте овочу постояти 10-15 хвилин. Тепер буряк готовий до вживання. Секрет полягає у швидкій зміні температур.

Читайте також: Фахівці підказали, як треба зберігати буряк, щоб був свіжий декілька місяців

Альтернативний метод – мікрохвильова піч: Якщо ви шукаєте інший спосіб, спробуйте приготувати буряк у мікрохвильовці:

Промийте буряк, не знімаючи шкірку, і покладіть його в поліетиленовий пакет;

Герметично закрийте пакет і помістіть його в мікрохвильовку;

Встановіть максимальну потужність і готуйте буряк 10 хвилин;

Якщо буряк великий, збільште час до 15-20 хвилин.

Приготування буряка в духовці: Для тих, хто не використовує мікрохвильову піч, є варіант приготування в духовці:

Кожен буряк добре промийте і загорніть в алюмінієву фольгу;

Розмістіть буряк у розігрітій духовці;

Запікайте близько 10 хвилин, перевіряючи готовність за допомогою ножа або виделки. Будьте обачні з гарячою парою з фольги.

Як бачимо, існує багато способів швидкого приготування буряка, які не вимагають багато часу або зусиль. Немає потреби витрачати години на варіння, коли можна отримати смачний і соковитий буряк, зберігаючи його корисні властивості, використовуючи один з цих методів. Спробуйте і ви!

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як зберігати буряк, щоб він не зморщувався.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!