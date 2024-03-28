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Забудьте про холодильник: як зберігати буряк, щоб він не зморщувався

Ігор Романько

Чому не можна зберігати буряки в холодильнику

Буряк – один з найпопулярніших овочів в українській кухні. Він не лише смачний, але й дуже корисний. Тому важливо знати, як правильно зберігати буряк взимку, щоб він не втратив своїх цінних властивостей.

Дотримуючись цих простих порад, ви зможете зберегти буряк свіжим і корисним до самої весни. Порадами поділились на сайті zaxid.net.

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Ось кілька порад:

1. Вибір сорту.

  • Для зимового зберігання підходять лише середньостиглі та пізні сорти буряка.
  • Не рекомендується використовувати ранні сорти, адже вони швидко втрачають свої смакові якості та псуються.

2. Збирання та підготовка.

  • Збирати буряк потрібно у суху погоду, коли ґрунт вже просох.
  • Обережно обтрусіть землю з коренеплодів, не мойте їх.
  • Обріжте бадилля, залишаючи хвостик 2-3 см.
  • Відсортуйте буряк, видаляючи пошкоджені та м'які екземпляри.

3. Умови зберігання.

  • Температура: 0-2°C.
  • Вологість: 80-90%.
  • Місце: льох, підвал, балкон (засклений), холодильник.

4. Способи зберігання:

  • У піску: насипте пісок в ящик, укладіть буряк, пересипаючи його піском.
  • У ящиках: укладіть буряк в ящики, перестилаючи його мохом, тирсою або папером.
  • У поліетиленових пакетах: зробіть в пакетах отвори для вентиляції.
  • У морозилці: наріжте буряк кубиками або натріть на тертці, заморозьте в пакетах або контейнерах.

5. Додаткові поради:

  • Періодично перевіряйте буряк, видаляючи псувні екземпляри.
  • Не зберігайте буряк поруч з яблуками та грушами, адже вони виділяють етилен, який сприяє проростанню.
  • Якщо буряк починає в'янути, можна його злегка зволожити водою.

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