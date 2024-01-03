Діти будуть в захваті: Як приготувати корисний та оригінальний сніданок
Змусити дитину снідати – це непросте завдання. Особливо, якщо дитина вибаглива в їжі. Але це не означає, що сніданок повинен бути нудним і нецікавим.
Насправді можна приготувати багато смачних і корисних страв, які сподобаються навіть найвибагливішим малятам. На сайті smachno.ua три рецепти сніданків, які обов'язково сподобаються вашим дітям.
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Пшоняний пудинг з ягодами
Цей пудинг – це відмінний спосіб зацікавити дитину пшоном. Він ніжний, солодкий і має яскравий аромат.
Інгредієнти:
- 150 г пшона
- 300 г бісквітного печива
- 1 л молока
- 100 г цукру
- 1 пакетик ванільного цукру
- 1 пакетик суміші для пудингу
- 2 жовтки
- Цукрова пудра, ягоди для прикраси
Приготування:
- Перетріть бісквітне печиво в дрібну крихту.
- Деко або прямокутну форму засстеліть харчовою плівкою і викладіть половину крихти.
- У каструлю налийте 800 мл молока, додайте цукор і ванільний цукор і доведіть до кипіння.
- 200 мл молока влийте в окрему місткість, додайте жовтки і суміш для пудингу і перемішайте.
- Влийте суміш з жовтками в молоко в каструлі і активно помішуйте до кипіння. Після закипання додайте пшоно і варіть на маленькому вогні протягом 10 хвилин.
- Зніміть кашу з вогню, охолодіть її і збийте блендером.
- Вилийте масу на крихту бісквітного печива, розрівняйте і присипте рештою крихти.
- Прикрасіть страву ягодами і подавайте до столу.
Фритата з зеленим горошком і броколі
Ця фритата – це смачний і ситний сніданок, який зарядить дитину енергією на весь день.
Інгредієнти:
- 8 яєць
- 1 невеликий качан броколі
- 100 г свіжозамороженого горошку
- 50 г сиру
- 50 г вершкового масла
- Сіль, перець, мелена паприка за смаком
- Зелень за смаком
Приготування:
- Брокколі розріжте на невеликі суцвіття і залийте окропом на 3 хвилини.
- Зелений горошок залийте окропом на 2 хвилини.
- Броколі і горошок обсмажте на вершковому маслі протягом 2 хвилин.
- Збийте яйця в окремій місткості, додайте спеції, сіль і зелень.
- Додайте яєчну суміш до броколі і горошку і тримати на вогні, поки страва не почне густіти.
- Посипте фритату тертим сиром і поставте в розігріту до 180 градусів духовку на 5-8 хвилин.
- Подавайте страву гарячою.
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Краківські сирники
Ці сирники – це справжня класика української кухні. Вони ніжні, смачні і дуже корисні.
Інгредієнти:
- 500 г домашнього сиру
- 1 яйце
- 1 жовток
- 20 г вершкового масла
- 1 ч. л. ванільного цукру
- 1 ст. л. цукрової пудри
- 1/2 ст. л. тертої цедри лимона
- 3 ст. л. борошна
- Олія для смаження
Приготування:
- Розтопіть вершкове масло.
- У мисці перетріть сир із жовтком, додайте цукрову пудру, ванільний цукор, цедру лимона та розтоплене масло.
- Вимішайте сирну масу та поступово додавайте борошно, ретельно перемішуючи.
- На сковорідку влийте трохи олії для смажіння, формуйте сир у кульки та смаж з усіх сторін до золотавого кольору.
- Подавати сирники можна зі сметаною або улюбленим варенням.
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