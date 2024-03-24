Фахівці підказали, як треба зберігати буряк, щоб був свіжий декілька місяців

Як і всі коренеплоди, буряк має тенденцію ставати зморшкуватим та м’яким досить швидко. Так стається через неправильне зберігання.

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Чарльз Хаверфілд, генеральний директор компанії US Packaging & Wrapping, розповів про свій метод зберігання буряків. Про це повідомляє Express.co.uk.

Шкірка буряка може зморщуватися через втрату вологи та вплив повітря. Коли буряк втрачає вологу, зовнішній шар зморщується.

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Через це буряк найкраще зберігати в прохолодному вологому середовищі з мінімальним впливом повітря. Наприклад у холодильнику.

Варений буряк можна зберігати в холодильнику до трьох днів. Однак також можна помістити його в морозильну камеру в герметичному контейнері та тримати до восьми місяців.

Що стосується сирих буряків, які продаються цілими з прикріпленими плодоніжками, для їх довговічності потрібен інший підхід. Зберігання їх немитими та нерозрізаними зберігає їх природне захисне покриття, яке допомагає запобігти втраті вологи та псуванню.

Буряк слід зберігати в прохолодному, темному місці з належною вентиляцією, наприклад, у льосі для коренеплодів або в ящику для овочів холодильника.

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