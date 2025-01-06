Забудете про 'олівʼє': легкий та простий салат в тарталетках

Щороку на святкових столах з’являється традиційний салат олів’є. Проте, якщо ви шукаєте легший і швидший варіант для святкового меню, зверніть увагу на салат "Дністер".

Його основними компонентами є капуста, ковбаса та горошок, що створюють гармонійний смак. До того ж цей салат можна подавати у тарталетках, що робить його ще більш привабливим для гостей. Проста рецептура дозволяє створити страву за лічені хвилини, що ідеально підходить для зайнятих господарів.

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Що входить в салат "Дністер"

Для приготування класичного варіанту знадобляться:

500 г білокачанної капусти

200 г копченої ковбаси

300 г консервованого горошку

Майонез і сіль до свого смаку

Капусту потрібно дрібно нашаткувати, посолити й перетерти, щоб вона стала м'якшою. Потім додати нарізану ковбасу, горошок і майонез. Салат готовий до подачі – просто і смачно.

Салат "Дністер" з кукурудзою

Окрім класичного рецепта, можна додати кукурудзу чи пекінську капусту для свіжості. Наприклад, замість горошку використовуйте 80 г кукурудзи, а до списку інгредієнтів додайте свіжі огірки та кріп. Така варіація салату додасть нових ноток смаку.

Салат "Дністер" можна подавати в тарталетках або викладати у кулінарне кільце. Для прикраси використовуйте натертий жовток, зелень або навіть дрібно нарізану ковбасу. Це зробить страву естетично привабливою.

"Дністер" з пекінською капустою

Ще один популярний варіант – із пекінською капустою. Для цього знадобиться:

300 г пекінської капусти

4 варені яйця

100 г сирокопченої ковбаси

4 ст. л. консервованого горошку

Зелена цибуля, кріп, майонез, сіль і перець

Капусту та ковбасу наріжте смужками, яйця натріть, а зелень дрібно посічіть. Усі інгредієнти перемішайте, додайте майонез і спеції.

Цей салат легко адаптувати під різні смаки: змінюйте види ковбаси, додавайте улюблені овочі чи зелень. Його можна використовувати не лише як основну страву, але і як закуску в тарталетках.

Його простота в приготуванні й універсальність у подачі зроблять цю страву хітом будь-якого столу.

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