Салати ''Олів'є'' та ''Шубу'' легко перетворити на корисні страви: лайфхаки

Передноворічна метушня, святковий настрій, черги у магазинах – встигнути купити, приготувати, запакувати. Справ мільйон. Але хочеться, щоб у цьому потоці новорічного шуму ви не забували про здоров'я, особливо коли складатимете святкове меню. Нікого не закликаю залишати звичайну капусту з морквою як закуску, а вимочені сухофрукти на десерт, але полегшити традиційні страви, трішки оздоровити, щоб не мучитися животом до Різдва – це я б вам таки порекомендувала.

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Итак, закуски.

По максимуму используйте сырые или ферментированные овощи – они стимулируют перистальтику кишечника и улучшают пищеварение, что важно при традиционном многообразии новогодних блюд. Это может быть салат из натертой свеклы с черносливом (кстати, свеклу лучше брать сырую), квашеная капуста с клюквой, салат пусть из тепличных, но свежих помидоров и огурцов с маринованным луком и растительным маслом холодного отжима. Также можно положить на тарелку листья салата, шпината, лук, петрушку, укроп – зелень придется по вкусу к любому блюду, украсьте ее оливками, помидорами черри, маринованными огурчиками или грибами.

Оливье и селедку под шубой тоже из вредных легко превратить в полезные блюда. Например, если использовать в них растительный майонез или на худой конец обычный, но приготовленный самостоятельно из домашних яиц и нерафинированного масла. Ведь в современной пище основной яд – это химия, в нее добавляемая. Я, например, ничего не имею против того же мяса, хоть сама его уже давно не употребляю. Но только домашнего, когда теленок рос на свежем воздухе, кушал обычную травку и не был обколот гормонами и антибиотиками. Тоже и с соусами. Наша задача – увеличить объем блюд из свежих натуральных продуктов и уменьшить кол-во полуфабрикатов, зажарок, жирных соусов из магазина. Вот только не меняйте обычный магазинный майонез или сметану на т.н. "обезжиренный" продукт. Поверьте, фигуру свою вы этим не спасете, а вреда от такого продукта не меньше, чем от традиционного.

Основное блюдо

Понимаю, что 99% украинцев новый год без мяса себе даже не представляют, но вот тут вопрос: что это будет за мясо и каким способом приготовлено. Я бырекомендовала следовать примеру американцев и остановить выбор на запеченной индейке, ну или кролике. Их мясо считается более легким и полезным, только вот лучше покупать его у местных фермеров, соседских бабушек, ведущих собственное хозяйство, в идеале – выращивать собственноручно. В качестве гарнира лучше запечь, отварить на пару или протушить в мультиварке цветную капусту, брокколи, брюссельскую капусту, тыкву, морковку, свеклу. Получится разноцветное блюдо намного вкуснее, праздничнее и полезнее традиционной картошки в майонезе.

Десерт

Зачастую десерт мы доедаем уже с утра, тем не менее какой новогодний стол без сладкого!? Здесь все должно быть максимально красиво и легко. Я бы рекомендовала желе, муссы, фруктовое мороженое. Обычные фрукты также хороши, но только если после основных блюд вы прогуляетесь, съездите на пару часов на главную елку страны и лишь затем к нему приступите. Ведь если заедать фруктами тяжелую пищу практически сразу, они попросту забродят, вызовут дискомфорт и ни о каком продолжении праздника не останется и речи.

В целом старайтесь больше двигаться в новогоднюю ночь. Если у вас есть дети, в перерывах между закуской, основными блюдами и десертом выходите на улицу поиграть в снежки, попускать петарды, зажечь фейерверк. Ведь новый год – это не только обильное застолье!