Ідеальний салат з куркою на кожен день

Цей рецепт — гармонія смаку та простоти приготування.

Для салату:

• Листя салату (Ромен або Айсберг) – 1 пучок;

• Томати чері – 100 г;

• Пармезан (тертий) – 40 г;

• Куряче філе – 1 шт;

• Борошно пшеничне – 3 ст.л;

• Яйце – 1 шт;

• Панірувальні сухарі – 3 ст.л.

Для соусу:

• Домашній майонез – 3 ст.л;

• Оливкова олія – 2 ст.л;

• Лимонний сік – 1 ст.л;

• Пармезан (за бажанням).

Процес приготування:

1. Листя салату нарвати або нарізати. Томати чері подрібнити.

2. Розрізати куряче філе вздовж, посипати улюбленими спеціями.

3. Обваляти філе в паніровці: спершу в борошні, потім у збитому яйці, і наостанок – у сухарях.

4. Смажити на невеликій кількості олії на пательні до золотистої скоринки.

5. Змішати домашній майонез, оливкову олію та лимонний сік. За бажанням додати тертий пармезан.

6. Викласти листя салату, томати чері та шматочки обсмаженого курячого філе. Додати соус і прикрасити грінками.

Готуйте легко – живіть смачно.