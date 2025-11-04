Забудете про ветеринарів: топ собак з міцним здоровʼям

Ветеринарні витрати можуть швидко зростати, особливо якщо ваш собака схильний до частих хвороб. Водночас існують породи, які від природи мають міцніше здоров’я та рідше потребують медичної допомоги.

Щоб допомогти майбутнім власникам визначитися з вибором, фахівці назвали дев’ять найбільш витривалих порід, які зазвичай не створюють багато клопоту. Про це пише Express.

Староанглійська вівчарка вирізняється гарним здоров’ям і здебільшого не має серйозних патологій. Середня тривалість її життя становить 10–12 років. Хоча іноді трапляються проблеми на кшталт дисплазії кульшового суглоба, катаракти чи гіпотиреозу, представники породи загалом вважаються досить міцними.

Німецький короткошерстий лягавий — активна мисливська собака з великим запасом енергії, яка потребує постійних фізичних та ментальних навантажень. Попри добрий імунітет, ці собаки інколи можуть зіткнутися з дисплазією суглобів або здуттям шлунка.

Гаванська болонка, єдина порода з Куби, зазвичай живе 14–16 років. Це невелика, розумна й дружелюбна собачка, яка добре піддається навчанню. Водночас їй можуть загрожувати хвороби очей, зокрема прогресуюча атрофія сітківки, та проблеми з колінними суглобами.

Пудель — життєрадісна та активна порода, яка, як правило, зберігає гарне здоров’я впродовж багатьох років. Попри це, пуделі можуть мати схильність до здуття шлунка, захворювань щитовидної залози, епілепсії та дисплазії суглобів.

Грейхаунд також увійшов до переліку найбільш здорових порід. Це швидка та спритна собака з вираженим мисливським інстинктом, якій необхідні регулярні фізичні вправи.

Бігль — справжній гурман із надзвичайно розвиненим нюхом, що часто спонукає його до пригод і пошуків смаколиків. Попри загальну витривалість, біглі можуть страждати на хвороби зубів, вух і очей, а також потребують контролю ваги.

Читайте також: Стрес у собаки: кінолог розповів, як допомогти вашому улюбленцю заспокоїтись

Чіхуауа — одна з найбільш довгоживучих порід. Ці енергійні маленькі собачки мають гострий розум і сильну прив’язаність до власника. Водночас через схильність до зайвої ваги їм потрібні регулярні прогулянки та активні ігри.

Австралійська вівчарка — це розумна та працьовита собака, якій властива висока активність. Попри певні ризики, пов’язані з суглобами та очима, порода загалом відзначається добрим здоров’ям і витривалістю.

Австралійський пастуший собака вважається однією з найміцніших порід. Його вивели для роботи з худобою, тому він має відмінну фізичну форму, високу працездатність та витривалість. Ці собаки рідко стикаються зі значними проблемами зі здоров’ям, якщо отримують достатньо навантажень і правильний догляд.

Обираючи собаку, важливо враховувати не лише зовнішність і характер, а й потенційні витрати на здоров’я. Представники цих порід можуть стати хорошим варіантом для тих, хто хоче активного й відданого компаньйона з міцним імунітетом.

Нагадаємо, ми вже писали, чи можна годувати домашніх улюбленців лише сухим кормом.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!