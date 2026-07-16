Візьміть на замітку: які пʼять продуктів покращать шерсть вашого улюбленця

Стан шерсті та шкіри собаки є одним із важливих показників його здоров’я. За словами ветеринарів, гарний блиск шерсті залежить не лише від регулярного догляду, а й від правильно підібраного раціону.

Експерти Parade Pets назвали п’ять продуктів, які можуть покращити стан шкіри та шерсті домашнього улюбленця. Фахівці наголошують, що збалансоване харчування допомагає підтримувати шерсть м’якою, густою та блискучою. Деякі звичні продукти містять корисні поживні речовини, які позитивно впливають на здоров’я собаки й можуть стати гарним доповненням до основного меню.

Яйця

Яйця багаті на білок, вітаміни, мінерали та незамінні жирні кислоти, які сприяють підтримці здорової шкіри й красивої шерсті. Водночас ветеринари не рекомендують давати собакам сирі яйця. Перед годуванням їх необхідно термічно обробити, адже сирий продукт може містити небезпечні бактерії, зокрема сальмонелу. Також власникам варто бути уважними, якщо у тварини є алергія на курятину, оскільки курячі яйця можуть викликати небажану реакцію.

Лосось

Лосось є одним із найкращих природних джерел омега-3 жирних кислот, які допомагають підтримувати здоров’я шкіри та шерсті. Ветеринарна лікарка Ліза Віт зазначає, що достатня кількість омега-3 у раціоні може зменшити прояви алергії, а також полегшити свербіж і сухість шкіри.

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Риб’ячий жир

Ще одним цінним джерелом омега-3 є риб’ячий жир. За словами ветеринарки Джордін Зул, він позитивно впливає не лише на стан шерсті та шкіри, а й підтримує здоров’я мозку, суглобів і кісток. На ринку представлені спеціальні добавки з риб’ячим жиром для собак, однак перед їх застосуванням ветеринари рекомендують проконсультуватися зі спеціалістом, щоб правильно підібрати препарат і дозування.

Вівсянка

Вівсянка містить не лише корисну клітковину, а й омега-6 лінолеву кислоту та омега-3 альфа-ліноленову кислоту. Фахівці зазначають, що ці поживні речовини сприяють покращенню стану шкіри, допомагають зменшити линяння та підтримують шерсть здоровою й доглянутою.

Нежирне м’ясо

Корисним доповненням до раціону можуть стати й нежирні сорти м’яса, зокрема курятина або індичка. Вони забезпечують організм собаки якісним білком, необхідним для підтримки здорової шкіри та шерсті. Водночас ветеринари радять уникати надлишку жиру в їжі, адже він може спричинити проблеми з травленням. Найкращий варіант — відварене або запечене нежирне м’ясо без солі, спецій та інших добавок.

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