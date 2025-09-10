У ресторані такого не скуштуєш: рецепт томатного соусу з базиліком на зиму

Рецепт гострого томатного соусу з базиліком на зиму — чудовий спосіб зберегти літні смаки до холодів. У ньому поєднуються соковиті помідори, пряний аромат базиліку та пікантність часнику, створюючи насичений і універсальний соус.

Про це пише Informator. Для приготування вам знадобиться 2 кг стиглих томатів, 1 склянка цукру, 5 зубчиків часнику, пучок свіжого базиліку, пів склянки соняшникової олії, сіль і перець за смаком.

Приготування: Помідори наріжте шматочками й разом із часником пропустіть через м’ясорубку. Отриману масу перелийте в каструлю й доведіть до кипіння. Варіть приблизно 7 хвилин, постійно помішуючи, після чого додайте цукор, сіль і перець. Базилік дрібно наріжте, всипте в соус і влийте олію. Тушкуйте ще 15 хвилин на середньому вогні.

Гарячий соус розлийте у стерилізовані банки (3–4 по 0,5 л), щільно закрийте кришками та залиште охолоджуватися під ковдрою.

