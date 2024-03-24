У Китаї археологи виявили 174 гробниці 'періоду воюючих держав', що містили численні артефакти (фото)

Археологи розкопали велике кладовище, яке належить періоду Воюючих царств у Китаї, що сягає понад 2200 років тому. За допомогою Інституту культурних реліквій і археології провінції Хубей та Муніципального інституту Сян'ян було розкопано багато стародавніх гробниць і виявлено понад 500 артефактів, включаючи видатний набір зброї.

Це відкриття не лише проливає нове світло на стародавнє китайське життя, але й вказує на важливість періоду Воюючих царств у формуванні культури Китаю, повідомляє ArchaeologyMag.

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Розкопки, проведені поблизу села Денчен у провінції Хубей, розкрили 176 гробниць, більшість з яких належать до періоду Воюючих царств. Серед них виділяються гробниці M1, M2 і M3, які відрізняються великим розміром та складною структурою. Вони містять багато цінних поховань, включаючи рештки зруйнованих трун та бронзові предмети.

Ці гробниці також містять залишки коней, що поховані разом із колісницями, свідчачи про високий статус похованих осіб. Загалом, колекція артефактів, знайдених на сайті, включає понад 500 предметів, починаючи від ритуальних речей до предметів побуту, що надає цінну інформацію про культуру та звичаї того часу.

Період Воюючих царств, що тривав з 475 по 221 рік до нашої ери, був часом інтенсивних воєн та значного військового прогресу у Китаї.

Нагадаємо, археологи знайшли докази пірсингу на рештках доісторичних людей.

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