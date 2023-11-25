В Іспанії знайшли місце, де 2500 років тому у жертву принесли 52 тварин (фото)

Археологи виявили докази повторюваних масових ритуалів жертвоприношень тварин, які відбувалися близько 2500 років тому в таємничому місці на південному заході Іспанії.

Ритуальні жертвопринесення відбувалися на місці великої будівлі залізного віку, відомої як Casas del Turuñuelo, розташованої в провінції Бадахос у долині річки Гвадіана, пише Newsweek.

Будівля пов’язана із загадковою тартесіанською культурою, яка процвітала в південно-західній частині Піренейського півострова між 9-м і 5-м століттями до нашої ери, перш ніж, здавалося, раптово зникла за таємничих обставин.

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У 2017 році дослідники знайшли кістки тварин у дворі Casas del Turuñuelo. Виявлення останків у внутрішньому дворику, здавалося, вказує на те, що на цьому місці відбулося якесь жертвоприношення тварин.

Тепер оголошено результати аналізу понад 6700 кісток, що являли собою останки 52 тварин, викопаних у дворі на сьогодні.

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS ONE, пролило нове світло на жертвоприношення тварин, які, швидше за все, були частиною серії ритуалів, пов’язаних з останнім періодом діяльності об’єкта та остаточним залишенням.

Дослідники виявили, що тварин ховали в три послідовні фази. Вони також ідентифікували кістки, присутні на місці, знайшовши переважно кістки дорослих коней, а також меншу кількість кісток великої рогатої худоби та свиней і останки однієї собаки.

У перших двох ритуальних фазах дослідники виявили, що скелети були здебільшого повними та незмінними. Але на третій фазі деякі кістки показали ознаки того, що вони були оброблені для їжі, що свідчить про те, що якийсь обід або банкет супроводжували ритуал.

Докази, задокументовані в дослідженні, свідчать про те, що двір неодноразово використовувався протягом кількох десятиліть як місце для ритуалів жертвоприношень тварин, які відрізнялися.

"Вдалося з великою точністю встановити різні етапи жертвоприношень, які відбувалися у дворі Касас-дель-Турунуело протягом кількох десятиліть", – сказав Марія Пілар Іборра Ерес, автор останнього дослідження з Валенсійського інституту консервації, реставрації та досліджень в Іспанії.

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"Це справді ніби повернутися в те місце 2500 років тому і споглядати жертвоприношення тварин, які відбувалися там у складній тартеській культурі", – додав науковець.

Дослідження підкреслює важливість коней для тартеської культури, а також розкриває подробиці ритуальних практик на місці, таких як навмисний вибір дорослих тварин, а не молодих, і ключову роль вогню, про що свідчить наявність спаленої рослини та останки тварин.

За словами дослідників, кількість жертвоприношень, знайдених у першій і другій фазах, є "надзвичайною" в контексті європейського залізного віку. Той факт, що кількість принесених у жертву тварин у фінальній фазі різко падає та що їхні характеристики відрізняються, свідчить про зміну ритуалів.

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