Археологи виявили в Шотландії стародавній монастир, який був втрачений протягом століть (фото)

Археологи з Саутгемптонського університету виявили в Шотландії стародавній монастир, який, як вважають, був втрачений протягом століть. Точне місце розташування так званого монастиря Оленів довгий час було однією з найбільших загадок шотландської археології.

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Команда знайшла докази існування монастиря в полі біля залишків абатства Дір (у перекладі – Олень), яке було засноване в 1219 році та ліквідоване в 16 столітті. Точний вік монастиря невідомий, але він передував сусідньому абатству.

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"Я ніколи не очікувала, що ми знайдемо монастир. Я абсолютно в захваті", — сказала Еліс Джаспарс, доктор філософії та дослідник кафедри археології Саутгемптонського університету, яка керувала археологічними дослідженнями.

Монастир є історично значущим, оскільки найдавніша відома письмова пам’ятка шотландської гельської — мови, рідної для кельтських народів Шотландії — була створена там наприкінці 11 або на початку 12 століття.

Гельські тексти надходять у формі доповнень до "Книги Оленів" — невеликого ілюстрованого рукопису, відомого як "кишенькове євангеліє", який спочатку був написаний латинською мовою.

Книга, написана між 850 і 1000 роками нашої ери, є одним із найважливіших рукописів Шотландії. Невідомо, де був створений рукопис, але приблизно в XI столітті він потрапив до ченців монастиря Дір (у перекладі – Олень). Звідси й назва.

Ці монахи написали тексти гельською мовою, які включають надання землі, на полях книги, поки вона зберігалася в монастирі.

"Оленячий монастир позначає місце, звідки походить найдавніша збережена шотландська гельська мова, — сказав Джаспарс. - Ми не знаємо, хто побудував її як таку, ані її ціль, але ми знаємо, що додатки до "Книги оленів" були написані там".

Також невідомо, коли монастир був покинутий. Справу ускладнювало те, що структура не залишила жодних слідів свого існування, окрім земельних грантів, написаних у Книзі Оленів.

У 1715 році рукопис зрештою потрапив у власність бібліотеки Кембриджського університету, розташованої в південній Англії. Обставини, за яких книга перемістилася з північного сходу Шотландії до південної Англії, невідомі.

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