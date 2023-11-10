У Єгипті знайшли рідкісну 'пухлину з зубами', якій 3000 років (фото)

Археологи з Університету Південного Іллінойсу (США) та Кембриджа (Великобританія) знайшли найдавнішу з відомих на цей час пухлину яєчника – тератому. Новоутворення включало кісткову масу та два зуби.

Як повідомляє інформаційний бюлетень Live Science, тератому було виявлено всередині кістяка молодої жінки під час розкопок єгипетського некрополя XIV століття до нашої ери.

Розкопки велися на східному березі Нілу, на південь від Каїра, де близько 3000 років тому було стародавнє місто Амарна. Проіснував він недовго і близько 15 років вважався столицею за фараона Ехнатона. На цей час це руїни давньоєгипетських храмів, палаців, звичайних будинків і в тому числі старовинні поховання місцевих жителів.

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В одній із багатокамерних підземних гробниць на цвинтарі Північної пустелі археологи виявили скелетні останки жінки, якій на момент смерті було від 18 до 21 року. До похоронної камери вела шахта, саму дівчину було загорнуто в циновку з рослинних волокон.

Разом з нею було поховано похоронне приладдя та обручку із зображенням божества Беса, який вважався захисником від злих духів, покровителем сім'ї та дітонародження. В області тазу жінки вчені помітили щось незвичне.

"Це було багатолопатеве яйцеподібне кальциноване утворення і два пов'язані з ним зуби – у порожнині тазу", – йдеться у дослідженні.

Фахівці розглянули п'ять можливих діагнозів, щоб встановити, чим було утворення, включаючи кісти, плід, що завмер у матці, та інші. Але в результаті діагностики дійшли висновку, що це була тератома яєчника – пухлина, яка утворюється у статевій системі людини із зародкових клітин.

За даними сучасної медицини, вона може бути доброякісною та злоякісною, а також включати різні тканини – м'язи, волосся, кістки, зуби і навіть складніші органи, як око. Така пухлина може викликати біль та набряк, а також луснути та призвести до внутрішньої інфекції. Сьогодні головним лікуванням тератоми є її негайне хірургічне видалення одразу після виявлення.

В археології відомо лише чотири таких знахідки, три в Європі та одна в Перу. У Єгипті та взагалі на території Африки це перше подібне відкриття. До того ж зазначають автори дослідження, воно найстаріше з усіх.

Вчені припускають, що ця пухлина була хворобливою для жінки, оскільки кільце Беса могло бути цілющим предметом. Цей "магічно-медичний" артефакт був поміщений під час похорону в ліву руку дівчини, яка була складена навколішки над місцем пухлини.

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На думку дослідників, юна жінка могла закликати божество, щоб воно захистило від болю та інших симптомів чи допомогло у спробах зачати дитину.

Згідно з сучасними даними про уклад життя в давньоєгипетському поселенні, в цьому віці дівчина вже могла бути одружена. І, швидше за все, працювала. В Амарні жінки займалися різними професіями, включаючи будівельні роботи, варіння пива, догляд за садами та свійськими тваринами.

Експерти називають відкриття важливим та рідкісним. Такі знахідки допомагають вченим більше дізнаватися про медицину в древніх містах Єгипту, вірування і значення магічних предметів.

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