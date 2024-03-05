Врожай буде більшим: список рослин, які треба висадити у березні

Зима поступово відступає, і разом із затишними днями весни приходить час для того, щоб почати готувати свій сад до нового сезону. Березень - час, коли ви можете почати висаджувати перші овочі, які не бояться прохолоди та радують своїми врожаями протягом кількох місяців.

Експерти із садівництва радять вже зараз почати висаджувати томати. Ранні гібриди та сорти томатів відрізняються коротким вегетаційним періодом - вже за 45-50 днів ви можете висадити їх у відкритий грунт. Підходящі умови для переміщення розсади - перші червневі дні, коли ризик заморозків зменшується.

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Також час для баклажанів, які відомі своєю вибагливістю до догляду. Ретельно підбирайте якісний матеріал для посіву та перед висадкою обробляйте насіння перекисом водню.

Болгарський перець – вирощуйте розсаду в домашніх умовах, надаючи їй необхідну увагу та догляд.

Петрушку можна сіяти в температурному діапазоні від 1 до 5 градусів за Цельсієм. Посів проводиться на відстані 1 см, після чого культура мульчується.

Пастернак – ця культура добре переносить холод та висаджується в будь-який ґрунт. Чекайте на проростання сіянців протягом 20-25 днів.

Редиску можна сіяти в наприкінці березня, коли ґрунт прогріється до 3 градусів за Цельсієм. Вона відмінно переносить навіть невеликі морози.

Горох – проростання гороху відбувається при температурі 1 градуса за Цельсієм. Ця рослина стійка до заморозків до -4 градусів.

Цибулю краще висаджувати при температурі від 2 до 4 градусів за Цельсієм, коли мине загроза повернення заморозків.

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Які квіти висаджувати у березні

Крокуси

Ніжні та яскраві крокуси - це одні з перших вісників весни. Вони виглядають особливо вразливо та чарівно, пробиваючись крізь ще холодну землю. Крокуси вважаються невибагливими до догляду і дуже швидко розростаються, даруючи вам багато радісних моментів.

Проліски

Це ще один символ весни, які зацвітають на початку березня, прикрашаючи сад своїми чарівними квітами. Вони особливо люблять тіньові місця та родючий грунт. Проліски не потребують особливого догляду, але вони можуть зростати великими групами, створюючи казкові луки.

Блакитні проліски - це ще один чудовий вибір для вашого весняного саду. Вони відмінно почувають себе в тіні під деревами й не потребують особливого догляду.

Іриси сітчасті

Це справжні квіткові прикраси, які зацвітають на початку весни. Вони дуже красиві та мають приємний аромат. Іриси сітчасті люблять сонячні місця та добре дреновані ґрунти.

Мускарі

Мініатюрні квіти мускарі схожі на грона винограду і мають чудове синє або фіолетове забарвлення. Вони дуже витривалі та можуть переносити навіть найсуворіші зимові умови.

Барбарис Тунберга

Цей чудовий чагарник може стати справжньою окрасою вашого саду завдяки яскравому листю, яке змінює колір залежно від сезону. Барбарис Тунберга дуже невибагливий і не потребує особливого догляду.

Лаванда

Ароматна лаванда не тільки прикрашає сад, але й відлякує шкідників. Вона відмінно почуває себе на сонячних місцях та не вимагає особливого догляду.

Посадка цих сімох рослин вже на початку березня дозволить вам насолоджуватися квітучим садом вже на початку весни, створюючи неповторну атмосферу та приваблюючи корисних комах.

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