Вчені розповіли, чому не можна їсти хліб гарячим

Щойно випечений хліб має чудовий аромат та вабить з’їсти його одразу ж, гарячим. Однак краще дочекатись остигання випічки. Чому так краще робити, розбирався UaPortal.

У гарячому хлібі продовжується процес бродіння

У складі більшості сортів хліба містяться дріжджі, які після випікання залишаються активними ще 6 – 7 годин. Потрапивши до шлунку у активному стані вони подразнюють слизову та підвищують кислотність, що може призвести до виразки та гастриту.

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Занадто клейка консистенція

Гарячий хліб хрусткий зовні і клейкий усередині. Клейке тісто утворює грудочки, які потрапляючи до шлунково – кишкового тракту призводять до дискомфорту та здуття живота. Консистенція клейкого тіста настільки щільна, що шлунку тяжко його перетравити.

Якщо після вживання дріжджового хліба ви регулярно відчуваєте дискомфорт, то варто знайти альтернативу. Наприклад, бездріжджовий хліб, який не бродить, який можна їсти навіть у теплому вигляді. Крім того, він більш корисний, адже зроблений з цільного зерна. І пам‘ятайте: хліб та випічка – це калорійні продукти, тому безконтрольне їх вживання може призвести до появи зайвої ваги.

Увага! Інформація в цій статті призначена лише для освітніх та інформаційних цілей і не призначена як медична порада чи порада щодо здоров’я. Завжди консультуйтеся з лікарем або іншим кваліфікованим фахівцем щодо будь-яких запитань щодо стану здоров’я.

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