Три кращі салати без майонезу на Новий рік: прості рецепти

З наближенням свят варто звернути увагу на рецепти салатів, що не містять майонезу, аби святкування Нового року не обернулося переїданням та проблемами зі здоров'ям.

Є безліч рецептів новорічних салатів без майонезу, і ми пропонуємо вам дізнатися про найпростіші та найсмачніші з них.

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Для початку варто зазначити, що ви можете приготувати на Новий рік і звичні для вас страви, просто майонез можна замінити іншими "змазками". Замість майонезу можна використовувати оливкову олію, грецький йогурт, соус з гірчиці та лимонного соку, або зробити пасту з авокадо.

Сирний салат

Інгредієнти

Чері – 200 г

Міні моцарела – 200 г

Фета – 100 г

Зелень – за бажанням

Заправка: 2 столові ложки олії, сіль, мелений чорний перець, ¼ чайної ложки цукру, чайна ложка лимонного соку. Всі складові потрібно з'єднати та потім заправити салат.

Як готувати:

Помідори треба вимити та просушити. Нарізати навпіл, або на четвертинки. Фету поріжте кубиками.

Зелень промийте та дрібно покришіть.

З'єднайте всі інгредієнти, зверху викладіть міні моцарелу й полийте салат заправкою.

Салат з тунцем

Складові:

Пекінська капуста – 1 качан середнього розміру

Консервований тунець – 1 баночка

Свіжий огірок – 2 шт.

Діжонська гірчиця – 1 ч. л

Оливкова олія – 1 ст. л

Сіль – на смак

Зелень – за бажанням

Як готувати:

Овочі треба промити та очистити. Капусту нашинкуйте, а огірок наріжте півкільцями та складіть у глибоку миску.

Тунець у баночці перемніть виделкою. Викладіть до овочів.

Додайте до салату гірчицю, сіль, зелень, олію та перемішайте.

Яблучний салат

Складові:

Рукола – пучок, або 150 г

Яблука – 1 шт.

Мигдаль – 2 ст. л.

Фета – 100 г

Заправка

Олія – 2 ст. л. Лимонний сік – 2 ст. л. Цукор – 1 ст. л.

Як готувати:

Руколу треб помити та просушити.

Для заправки змішайте олію, лимонний сік та цукор.

Горішки треба підсушити та подрібнити.

Яблука наріжте скибочками, не очищайте від шкірки.

Змішайте нарізану кубиками фету, яблука, руколу, полийте заправкою та перемішайте. Зверху присипте горішками.

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