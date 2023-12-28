Новорічний рецепт брауні, який тане у роті: покрокове приготування

Якщо ви любите шоколад, то обов'язково спробуйте цей рецепт брауні з маскарпоне. Цей десерт просто тане в роті й має неймовірно насичений шоколадний смак.

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Для святкування Нового року цей десерт стане незамінним, адже готувати його дуже легко, пише Garden Firenews.

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Необхідні інгредієнти:

Яйця – 3 шт.

Вершкове масло - 200 г

Маскарпоне – 100 г

Цукор – 200 г

Гіркий шоколад – 90 г

Борошно - 65 г

Какао – 30 г

Ванільний цукор – 1 ч. л.

Сіль – 1/4 ч. л.

Для шоколадного ганаша:

Вершки 33-35% - 110 мл

Гіркий шоколад – 100 г

Вершкове масло - 35 г

Цукрова пудра – 2 ст. л.

Як готувати:

Розтопіть вершкове масло, викладіть у місткість подрібнений шоколад, близько хвилини грійте і потім перемішайте до отримання однорідної консистенції.

Зніміть шоколад з маслом з вогню, всипте до них цукор, ванілін, сіль, какао та ретельно перемішайте.

Поштучно додайте яйця в тісто, помішуючи вінчиком, або блендером. Потім додайте маскарпоне і ще раз перемішайте. Туди ж просійте борошно, знову перемішайте тісто, щоб в ньому не залишилося грудочок.

Увімкніть духовку на 160 градусів.

Форму розміром 20х20 см треба змастити олією, вилити в неї тісто та за допомогою ложки або лопатки розрівняти поверхню. Випікати брауні близько 40 хв. Пам'ятайте, що корж важливо не пересушити. Готовий корж треба витягнути (він має бути вологим) і остудити.

Для приготування ганаша подрібніть шоколад, доведіть вершки з цукровою пудрою до кипіння і відразу зніміть з вогню. Влийте до шоколаду і залиште на пару хвилин для розтоплення, акуратно перемішайте вінчиком. Додайте вершкове масло і ще раз перемішайте.

Готовий ганаш треба викласти на корж, розподілити по поверхні й прибрати брауні холодильник для застигання. Там брауні має простояти від 2 до 12 годин.

Смачного!

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