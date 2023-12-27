Не потребує випікання: рецепт новорічного десерту з білим шоколадом

Солодка ніжність білого шоколаду, трохи терпкості цитрусової цедри та соковиті шматочки вишні - це десерт "Біле Різдво". Він не вимагає випікання, тому приготувати його можна швидко та легко. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Печиво пісочне - 400 г

Фісташки - 75 г

Кокос сушений - 65 г

Масло вершкове 73% - 325 г

Цукрова пудра - 205 г

Вершковий сир - 250 г

Лимон, цедра - 2 ч. л.

Шоколад білий - 180 г

Вершки - 300 мл

Вишня сушена - 150 г

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Приготування

Змастіть форму для запікання 20×26 см, глибиною 5 см. Застеліть дно та боки папером для випічки так, щоб він звисав із форми двома довгими частинами. У кухонному комбайні подрібніть печиво, ядра фісташок і шматочки кокоса до стану грубої крихти. Додайте розтоплене масло і цукор, перемішайте до однорідності. Перекладіть дві третини суміші в підготовлену форму. Використовуйте склянку з плоским дном, щоб утрамбувати і рівномірно розподілити суміш по основі. Поставте у холодильник на 30 хвилин для охолодження. Залишок суміші з горіхів і печива залиште при кімнатній температурі. У великій мисці міксером збийте вершковий сир, 125 г подрібненого вершкового масла, цукрову пудру і цедру до блідо-кремового стану. Поступово додайте білий шоколад, перемішуючи до однорідності. Додайте збиті вершки і вишню до сирної суміші, перемішайте до однорідності. Викладіть на основу з печива, розрівняйте поверхню. Посипте сумішшю з печива та горіхів, що залишилася. Поставте у холодильник на 4 години або на ніч для охолодження.

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