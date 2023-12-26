Ідеально до новорічного столу: Названо 8 найсмачніших та простих закусок на шпажках

Закуски на шпажках – це відмінний варіант швидкого та смачного частування, яке можна приготувати з найрізноманітніших продуктів. Вони стануть чудовою прикрасою новорічного столу або будь-якого іншого святкового застілля.

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Будь-який з цих рецептів з сайту УНІАН не вимагає багато часу та зусиль, тому ви зможете легко приготувати їх навіть за хвилину до приходу гостей.

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Курячі шашлички на шпажках

Ці шашлички готуються дуже швидко і просто. Для їх приготування вам знадобляться:

Курячі шматочки

Шматочки свіжого ананаса

Соєвий соус

Мед

Різні спеції

Змішайте соєвий соус, мед і спеції, викласти в маринад шматочки курки, залиште на кілька годин. Потім дістаньте м'ясо з соусу, обсмажте до готовності на сковороді, нанизати на шпажки, чергуючи з ананасом, і подайте до столу.

Салат "Капрезе" на шпажках

Цей салат – справжній шедевр простоти. Для його приготування вам знадобляться:

Міні-помідори черрі

Міні-моцарелла (або звичайна моцарелла, нарізана кубиками)

Свіже листя базиліка

Оливкова олія

Бальзамічний оцет

Сіль і перець

Нанизати на шпажки помідори, моцарелу і листя базиліка, чергуючи їх між собою. Полити оливковою олією і бальзамічним оцтом, посолити, поперчити, подавати до столу.

Закуска на шпажках з лососем і авокадо

Ця закуска – ідеальний варіант для тих, хто стежить за своєю фігурою. Для її приготування вам знадобляться:

Лосось (свіжий або слабосолений)

Авокадо

Лимонний сік

Сіль і перець

Свіжий кріп або кінза

Лосось нарізати шматочками, авокадо - кубиками, полити лимонним соком. Нанизати на шпажки по черзі, приправити сіллю і перцем. Посипати свіжою зеленню і подавати до столу.

Шпажки з креветками та ананасом

Ці шпажки – справжній тропічний рай. Для їх приготування вам знадобляться:

Великі очищені креветки

Шматочки свіжого ананаса

Лимонний сік

Паприка, часник, сіль і перець

Креветки відварити, остудити, ананас нарізати кубиками. Креветки скропити лимонним соком, нанизати на шпажки, чергуючи з ананасом. Приправити паприкою, сіллю, перцем і часником, подати до столу.

Канапе на шпажках

Канапе – це ще один варіант швидкого та смачного частування. Для їх приготування вам знадобляться:

Хліб

Сир

Овочеві

Інші продукти на ваш смак

Нанизати на шпажки хліб, сир, овочі та інші продукти на ваш смак. Можна також використовувати різні соуси для прикраси.

Ось ще кілька рецептів канапе, які ви можете спробувати:

Канапе з грушею і сиром

Канапе на шпажках з лососем і крем-сиром

Канапе з шинкою і маслинами

Канапе з м'ясом і овочами

UAportal також підготував добірку із 5 рецептів, які стануть у пригоді на зимові свята. Пісні страви підійдуть для приготування на Різдво.

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