Теплий салат з гарбузом та печінкою: здивуйте гостей на Новий рік

Для святкування Нового року найкращим рішенням буде приготувати легкий салат, який позбавить небезпеки нічного переїдання. Корисна страва допоможе також почуватися краще 1 січня.

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Відома українська кулінарка Ліза Глінська поділилася в Інстаграмі рецептом теплого салату з печінкою та гарбузом. Він не містить майонезу, тож буде гарним дієтичним рішенням для святкування Нового року.

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Інгредієнти:

Гарбуз – 300 г

Олія з травами зі смаком базиліку та часнику

Олія рафінована

Салатний мікс

Сир фета – 50 г

Червона цибуля – 1/4

Гарбузове насіння – 10 г

Сіль – три щіпки

Лимонний сік

Куряча печінка – 300 г

Кукурудзяний крохмаль – 20 г

Як готувати теплий салат

З гарбуза зніміть шкірку та наріжте невеликими шматочками, посоліть та додайте ароматної олії. Запечіть при 190 градусах (25-30 хвилин).

Печінку промийте та викладіть на друшляк. Коли обсохне, обваляйте в кукурудзяному крохмалі із сіллю.

Потім печінку обсмажте на розігрітій пательні, змащеній олією. Готову печінку треба викласти на паперовий рушник.

Салатний набір змішайте з покришеною частиною червоної цибулі, приправте ароматною олією, додайте лимонний сік та щіпку солі.

Викладіть салат на широке блюдо, зверху покладіть гарбузові шматочки та печінку, фету та підсушене на сухій пательні насіння гарбуза.

Смачних свят!

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