Здивуйте гостей: салат з язиком та зеленим горошком

Цей салат простий у приготуванні, але дуже смачний і корисний. Можна подавати, як до світового столу так і на повсякдень. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти

Телячий язик - 1 шт.

Консервований горошок - 400 г

Червона цибуля - 2 шт.

Печериці - 200 г

Житний хліб - 2 скибочки

Сіль - за смаком

Оцет - 1 ст. л.

Чорний мелений перець - за смаком

Лавровий лист - 2 шт.

Для домашнього майонезу

Курячі яйця - 1 шт.

Гірчиця - 1 ч. л.

Оцет - 1 ст. л.

Олія - 200 мл

Сіль - за смаком

Чорний мелений перець - за смаком

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Приготування

Язик відварюємо в підсоленій воді з лавровим листом. Час приготування залежить від розміру язика, зазвичай це займає від 40 хвилин до 2 годин або трохи довше. Щоб переконатися в готовності язика, досить проткнути його ножем або виделкою. Якщо вістря легко входить, а сік, що виділяється, прозорий, то язик зварився. Відварений язик очищаємо від плівки і залоз, нарізаємо соломкою або кубиками. Цибулю ріжемо тоненькими півкільцями, перекладаємо в миску, додаємо сіль, оцет, заливаємо окропом і накриваємо кришкою. Залишаємо так, щоб вода охолонула. Коли вистигне, зливаємо воду і додаємо до цибулі трохи перцю. Готуємо домашні сухарики: хліб нарізаємо невеликими кубиками і обсмажуємо на сухій сковороді до золотистого кольору. Печериці відварюємо в підсоленій воді 7-10 хвилин після закипання. Потім зливаємо воду, викладаємо на паперові рушнички, щоб обсохли. За бажанням можна не варити гриби, а використовувати мариновані. Якщо грибочки великі, ріжемо шматочками. Маленькі можна додавати цілі. У миску викладаємо язик, горошок, гриби, мариновану цибулю, сухарики. Заправляємо все домашнім майонезом.

Приготування домашнього майонезу

Курячі яйця збиваємо з гірчицею і оцтом до однорідної маси. Поступово вливаємо олію, не припиняючи збивати. Додаємо сіль і перець за смаком.

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