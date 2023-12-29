Пікантний новорічний салат: рецепт буряка з айвою

Цей салат не лише смачний, але й оригінальний. Незвичне поєднання буряку з айвою здивує ваших гостей. Рецептом поділився портал Shuba.

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Інгредієнти:

Буряк – 500 г

Айва – 500 г

Оливкова олія – 5 ст. л.

Оцет яблучний – 1 ст. л.

Волоські горіхи – 1/3 склянки

Корінь імбиру свіжий – за смаком

Сіль – за смаком

Перець чорний мелений – за смаком

Зелень

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Спосіб приготування:

Помийте буряк та приготуйте зручним для вас способом — відваріть або загорніть у фольгу та запечіть в духовці.

Очистіть буряк чистимо та свіжу айву. Натріть на крупній тертці. Викладіть у миску.

Додайте олію, оцет, подрібнені горішки, тертий на дрібній тертці шматочок імбиру, сіль і перець. Перемішайте, розкладіть в порційні скляночки або мисочки та прикрасьте.

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