Стилісти назвали стрижки та зачіски, що ідеально пасують жінкам за 40 (фото)

Сучасні стилісти й модні експерти визначили найбільш вигідні та стильні стрижки та зачіски для жінок, які перетнули позначку у 40 років. Згідно з їхніми рекомендаціями, ключовим є підкреслення природної краси та елегантності.

Професійні стилісти та перукарі у коментарі shefinds зауважили, що вік – це лише цифра, коли справа стосується стилю. Неважливо, скільки вам років, ви можете виглядати й почуватися молодо та впевнено, експериментуючи зі своїм макіяжем, зачіскою та одягом.

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Фахівці зауважують, що довге одношарове волосся, або волосся одного кольору, якому бракує руху, можуть зробити вашу шкіру втомленою та зробити вас старшими, ніж ви є.

Рішення: вісім зачісок і стрижок, які доводять, що вік – це лише цифра.

Хвилястий та довгий боб

Хвилястий довгий боб із чубчиком, що обрамляє обличчя, як у Хеллі Беррі, — це сучасний погляд на класичну зачіску. Він ідеально підходить для тих, хто не хоче довгого волосся, але також не бажає надкоротку зачіску. Такий боб можна персоналізувати, нахиливши чубчик, щоб підкреслити особливі риси вашого обличчя.

Стрижка середньої довжини, що обрамляє обличчя

Якщо у вас кругла або овальна форма обличчя, стрижка середньої довжини, що обрамляє обличчя, може виглядати на вас особливо шикарно.

Боб із чубчиком-шторкою

Така зачіска формує обличчя та привертає увагу до вилиць і очей жінки.

Блондинка піксі

Зачіска для тих, хто не любить довго укладати волосся.

Стрижка з пір’ям і тонким чубчиком

Така зачіска зменшує вагу волосся. Вона привертає увагу до найкращих рис обличчя жінки.

Класична піксі

Така зачіска має трохи довші шари зверху, які можна стилізувати за допомогою гелю або текстурного спрею. Поекспериментуйте та спробуйте таку стрижку, аби помітно помолодшати.

Стрижка в стилі 70-х

Така зачіска має звужені бічні шари, м’яку бахрому та порізані кінці, що надають волоссю руху. Це чудова стрижка, щоб зробити тонке волосся більш об’ємним.

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