Як правильно обрати зачіску за формою обличчя: прості поради

Форма обличчя є одним з найважливіших факторів при виборі стрижки. Правильно підібрана стрижка може підкреслити ваші переваги та приховати недоліки.

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Видання Latest Hairstyles надало поради, як визначити свій тип обличчя та як правильно підбирати зачіску до цього типу.

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Зазначається, що для жінок з овальним обличчям (або у "формі діамант") підходить будь-яка стрижка. Однак, щоб підкреслити свою природну красу, можна вибрати стрижку з асиметричним чубчиком або "рваними" краями.

Кругле обличчя має м'які контури, тому для нього підійдуть стрижки, які додадуть йому візуальної витягнутості. Це можуть бути стрижки з чіткими лініями, такими як прямий чубчик або каре з прямими краями. Також можна вибрати стрижку з градуюванням, яке додасть об'єму волоссю на маківці.

Довге обличчя (прямокутне) має витягнуті контури, тому для нього підійдуть стрижки, які додадуть йому візуальної округлості. Це можуть бути стрижки з об'ємними боками, такими як боб або каре з шарами. Також можна вибрати стрижку з чубчиком, який буде закривати лоб.

Трикутне обличчя (або у формі серця) – коли у жінки широкий лоб і вузьке підборіддя – потребує зачіски, яка додасть об'єму нижній частині обличчя. Це можуть бути стрижки з асиметричними краями, такими як боб з подовженими передніми пасмами. Також можна вибрати стрижку з чубчиком, який буде закривати лоб.

Крім форми обличчя, при виборі стрижки слід враховувати також інші фактори, такі як тип волосся, структура волосся та ваш особистий стиль.

Якщо у вас тонке волосся, то вам підійдуть стрижки, які додадуть об'єму волоссю. Це можуть бути стрижки з асиметричними краями, такими як боб з подовженим косим чубчиком. Також можна вибрати стрижку з градуюванням, яке додасть об'єму волоссю по всій довжині.

Якщо у вас густе волосся, то вам підійдуть стрижки, які допоможуть вам впоратися з обсягом. Це можуть бути стрижки з прямими краями, такими як пряме каре або боб. Також можна вибрати стрижку з асиметричними краями, яка додасть текстури волоссю.

При виборі стрижки також важливо враховувати свій особистий стиль. Якщо ви хочете виглядати елегантно, то вам підійдуть стрижки з прямими краями. Якщо ви хочете виглядати зухвало, то вам підійдуть стрижки з асиметричними краями або з градуюванням.

Консультація з професійним перукарем допоможе вам підібрати стрижку, яка буде ідеально вам підходити.

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