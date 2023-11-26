Стилісти назвали 5 популярних зачісок, які 'зістарять' жінок за 50 (фото)

Вік — це лише число, але деякі зачіски можуть зробити жінку виглядати старшою, ніж вона є насправді. Стилісти назвали п'ять популярних зачісок, які слід уникати жінкам старше 50 років.

У коментарі SheFinds зіркові перукарі та стилісти порадили жінкам за 50 років уникати таких зачісок:

Короткий боб без об'єму

Короткий боб — це класична зачіска, яка може бути дуже стильною. Однак, якщо боб не має об'єму, він може зробити жінку виглядати старше і вона буде мати втомлений вигляд. Щоб уникнути цього, попросіть свого стиліста надати волоссю об'єм, використовуючи шари або текстурування.

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Пряма стрижка до плечей

Це ще одна популярна зачіска, яка може виглядати дуже стильно. Однак, якщо вона занадто пряма і "плоска", вона може зробити жінку виглядати "нудною і старомодною". Щоб уникнути цього, попросіть свого стиліста надати волоссю хвилі або завитки, щоб додати їй текстури й об'єму.

Зачіска з високим лобом

Подібна стрижка відкриває лоб та усі зморшки, що є на ньому.

Гладка зачіска "назад"

Така стрижка може зробити жінку занадто офіційною і старомодною. Щоб уникнути цього, попросіть свого стиліста надати волоссю текстури, використовуючи шари або завитки.

Занадто коротка стрижка

Така зачіска відкриє усі вікові недоліки на обличчі.

Звичайно, не всі жінки за 50 років повинні уникати цих зачісок. Важливо вибрати зачіску, яка підходить до вашого індивідуального стилю і типу обличчя. Якщо ви не впевнені, яка зачіска вам підійде, поговоріть зі своїм стилістом.

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