Фахівці показали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям (фото)

Фахівці, що знаються на перукарському мистецтві, назвали зачіски, які ідеально підійдуть для жінок з витонченим волоссям. Ці зачіски є модними, стильними та простими у догляді.

Як повідомляє видання SheFinds, ці зачіски здатні омолодити зрілих жінок та підкреслити найкращі риси у зовнішності.

Гострий боб з глибоким бічним проділом

Цей стиль є одним із найпопулярніших серед жінок з витонченим волоссям. Він додає об’єму та візуально подовжує обличчя. Глибокий бічний проділ допомагає приховати витончення на верхівці голови.

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Асиметричний боб

Асиметричний боб – це сучасний і стильний варіант для жінок з витонченим волоссям. Він додає образу динаміки та унікальності.

Багатошаровий боб з тонкою бахромою

Багатошаровий боб з тонкою бахромою – це універсальна зачіска, яка підходить для жінок з будь-якою формою обличчя. Вона додає об’єму та руху волоссю.

Хвиляста багатошарова стрижка Mob

Ця зачіска є ідеальним вибором для жінок з кучерявим волоссям. Вона додає об’єму та підкреслює природну красу волосся.

Кучерява, об’ємна піксі

Ця зачіска є сміливою та неординарною. Вона підходить для жінок, які хочуть виділитися з натовпу.

Фахівці рекомендують жінкам з витонченим волоссям регулярно підстригатися кожні 4-6 тижнів. Це допоможе підтримувати зачіску в ідеальному стані та зберегти її об’єм.

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