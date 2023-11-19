Шеф-кухар розкрив рецепт 'найкращої' хрусткої смаженої картоплі (відео)

Шеф-кухар Гаррісон Вебб поділився своїм секретом приготування "найкращої" хрусткої смаженої картоплі. Він опублікував відеорецепт у TikTok, і він став хітом серед шанувальників таланту кухаря.

Його рецепт простий у виконанні та вимагає лише кількох інгредієнтів, які можна знайти в будь-якому продуктовому магазині.

У своєму відео Вебб демонструє, як отримати ідеально хрустку картоплю з "пухнастою серединкою" за допомогою кількох простих кроків.

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Щоб приготувати хрустку смажену картоплю за рецептом Гаррісона Вебба, вам знадобляться такі інгредієнти:

6 картоплин

столова ложка подрібненого часнику

гілочка розмарину

щіпка солі та меленого чорного перцю

5 столових ложок гусячого жиру

столова ложка розмаринової солі (за бажанням)

Спосіб приготування:

Розріжте почищену картоплю на четвертинки. Помістіть картоплю в миску з холодною водою і промивайте, поки вода не стане прозорою. Додайте до картоплі подрібнений часник, гілочку розмарину, сіль і перець. Розігрійте духовку до 180 градусів Цельсія. Додайте гусячий жир у форму для запікання і поставте в духовку розігріватися. Відваріть картоплю в підсоленій воді до м’якості. Промийте відварену картоплю і дайте їй висохнути. Покладіть картоплю у форму для запікання з гусячим жиром, який треба зверху полити на картоплю. Випікайте картоплю в духовці протягом 30 хвилин, потім дістаньте і переверніть.Випікайте ще 30 хвилин, або доки картопля не стане хрусткою. Посипте готову картоплю розмариновою сіллю за бажанням.

Щоб приготувати розмаринову сіль, треба у мисці змішати "листочки" розмарину, ціль та цедру лимона. Потім перетовчіть інгредієнти разом й посипте зверху на приготовану картоплю.

Шанувальники високо оцінили рецепт Вебба в інтернеті, назвавши його "божественним". Гусячий жир, до речі, можна замінити рослинною олією.

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