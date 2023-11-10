Рецепт квашеної капусти з яблуком за 20 хвилин

Незважаючи на легкість та швидкість приготування, ця капуста за рецептом від Shuba здивує вас насиченим пікантним смаком. Її можна їсти як окремо, так і додавати у страви.

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Інгредієнти:

Капуста білоголова – 1 шт.

Морква – 3 шт.

Яблуко симиренка – 2 шт.

Сіль кам'яна

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Спосіб пригоування:

Нашаткуйте капусту, очистіть моркву й натріть її на тертку. Яблука наріжте скибочками.

Усе перекладіть у велику каструлю чи миску, додайте сіль, перемішайте та залиште на три дні при кімнатній температурі, щодня перемішуючи.

Нагадаємо, ми вже писали, як приготувати ідеальну квашену капусту.

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