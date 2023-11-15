Бюджетна висока кухня: Як приготувати стейки з гарбуза

Стейки з гарбуза – це не тільки чудова альтернатива м’ясу, але й цікавий гарнір чи інгредієнт для різноманітних страв. Цей рецепт від Кулінарки Катерини Андреєвої простий у приготуванні, а отримана страва виглядає так, наче ви замовили її в ресторані високого класу.

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Гарбуз стає універсальною заготовкою у холодильнику Катерини. Його можна подавати як гарячий гарнір, або використовувати для салатів, боулів, каш, пасти, брускетів чи тостів. Рецептом Катерина поділилась у себе в Instagram.

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Катерина зауважує, що перед приготуванням вона не чистить гарбуз. Це не лише допомагає зберегти форму гарбуза, але й додає аромату. Якщо шкірка здається жорсткою, її можна видалити після запікання.

Щодо спецій, тут можна вибирати на власний смак. Катерина використовує тертий або сухий імбир, мелений часник, сіль, дрібку мускатного горіха, чебрець, копчену паприку та пластівці чилі для пікантності.

Інгредієнти:

Гарбуз - 500 г

Сіль - за смаком

Спеції - за смаком

Олія - для змащування

Кроки приготування:

Миємо гарбуз, витираємо насухо, ріжемо на скибки. Натираємо сіллю та улюбленими спеціями, збризкуємо олією з усіх боків. Ставимо в нагріту духовку до 180℃ і запікаємо протягом 20 хвилин.

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