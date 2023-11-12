Гарбузовий чай: смачний напій, який зігріє у холодну пору
Гарбузовий чай – це смачний і корисний напій, який можна приготувати восени або взимку вдома. Він містить багато каротину, вітамінів і мінералів, які корисні для здоров'я.
Напій можна подавати гарячим або холодним. Він чудово підходить для будь-якого випадку, як-от сімейний вечір, вечірка або просто для себе у холодний день.
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Рецепт №1: гарбузовий чай з медом
Інгредієнти:
- гарбуз – 200 г,
- вода – 1 літр,
- чорний або зелений чай – 1 чайна ложка,
- мед – 1/2 чайної ложки.
Спосіб приготування:
1. Очистіть гарбуз від шкірки і насіння. Після цього натріть на терці.
2. У каструлі змішайте гарбуз, воду і чорний чай.
3. Доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть на слабкому вогні 15-20 хвилин, періодично помішуючи.
4. Процідіть чай, додайте мед і смакуйте.
Рецепт №2: гарбузовий чай з молоком і корицею
Інгредієнти:
- Пюре гарбуза – 60-70 г.
- Свіжозварений чорний чай – 2 чашки.
- Гаряче молоко – 1 чашка.
- Кориця, цукор, мускатний горіх та гвоздика.
Спосіб приготування:
1. Запечіть гарбуз та збийте блендером до утворення пюре.
2. До пюре додаємо інші інгредієнти, знову збиваємо все у блендері.
3. Розливаємо в чашки, додавайте корицю, цукор, горіх або гвоздику.
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