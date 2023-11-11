Гарбузовий пиріг з цибулею і сиром: неймовірна страва, яку полюбить вся сім'я

З гарбуза можна приготувати безліч смачних і корисних страв. Це можуть бути супи, каші, запіканки, десерти та інші страви. Гарбуз можна використовувати як в солоному, так і в солодкому меню.

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Восени він стає дуже доступний для купівлі, тому не прогавте шанс посмакувати таким корисним овочем. Пропонуємо приготувати пиріг з гарбузом, цибулею та сиром.

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Інгредієнти:

Листкове тісто – 2 листи.

Гарбуз – 300 г.

Сир твердий або сулугуні – 150 г.

Цибуля ріпчаста – 1 штука.

Яєчний жовток – 1 штука.

Оливкова олія, сіль.

Спосіб приготування:

1. Очистьте гарбуз, наріжте тонкими скибками та побризкайте 2 столовими ложками оливкової олії.

2. Розігрійте сковорідку-гриль та обсмажте гарбуз з двох сторін до готовності.

3. Цибулю очистіть, наріжте півкільцями та обсмажте на оливковій олії на окремій пательні. Сир потрібно натерти на крупній тертці.

5. На деко постеліть пергамент, а тісто попередньо розморозьте. Один лист трохи розкачайте, щоб утворилася форма прямокутника, і покладіть на деко. На тісто, відступаючи від країв на 2-3 см, викладіть цибулю і обсмажений гарбуз, зверху посипте натертим сиром.

6. Другий пласт тіста розкачайте у трохи більший прямокутник, аніж перший, і накрийте ним зверху пласт з начинкою, щільно притиснувши краї.

7. Жовток треба посолити, збити та змастити пиріг. Ножем зробіть діагональні неглибокі надрізи. Відправте у духовку та випікайте 30 хвилин.

Раніше ми розповідали, як приготувати мармелад з гарбуза. Цей корисний десерт варто споживати у помірних кількостях.

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