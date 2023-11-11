Рецепт коломийських картопляних книглів зі шкварками
Якщо ви відвідаєте Коломию на Прикарпатті, рекомендуємо спробувати місцеву фірмову страву -книглі з картоплі, що подаються смаженою цибулею та шкварками. Пропонуємо вам приготувати її за рецептом від Shuba.
Інгредієнти:
Сира картопля -800 г.
Варена картопля: 800 г
Яйце куряче: 1 шт.
Крохмаль кукурудзяний: 4 ст. л.
Сіль: за смаком
Для засмажки:
Сало: 100 г
Цибуля ріпчаста: 1 шт.
Паприка мелена: 1 ч. л.
Для варіння:
Вода: 3 л
Сіль: за смаком
Крохмаль: 2 ст. ложки
Читайте також: Деруни з гарбуза на сковорідці: страва, яка здивує рідних та гостей
Спосіб приготування:
1. Наріжте цибулю та сало. Сиру та варену картоплю натріть на терці та відцідіть рідину. Додайте яйце, сіль, крохмаль і перемішайте. Зформуйте з маси кульки і трохи їх здавіть.
2. Закип'ятіть воду з сіллю. До окропу додайте розчинені 2 ложки крохмалю в 100 мл води і перемішайте. Кульки покладіть у киплячу воду, варіть до всплывання.
3. За цей час приготуйте засмажку: на сковороді підсмажте сало, додайте цибулю і смажте разом до золотистого кольору. Посипте паприкою і вилийте готову засмажку на кульки.
Радимо також звернути увагу на рецепт квашеної капусти з яблуками.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!