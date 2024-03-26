Насіння льону може замінити яйця в кулінарії: експерти розкрили секрет

У світі кулінарії постійно знаходять нові рішення для тих, хто шукає заміни класичним інгредієнтам. Одним із таких відкриттів є "лляне яйце" – веганський замінник яєць, який не лише зберігає структуру і текстуру продукту, але й робить ваші страви більш корисними й доступними для тих, хто дотримується певного харчування.

Лляне яйце - це простий мікс 1 столової ложки меленого насіння льону і 2 столових ложок води. Ця суміш, залишена на 15 хвилин, набуває гелеподібної консистенції, схожої на яєчну, повідомляє видання Don't Waste the Crumbs.

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Де можна використовувати лляне яйце?

Лляне яйце ідеально підходить для випічки, такої як млинці, брауні, кекси та фрикадельки, а також може бути використане у веганських рецептах, де необхідна структура та в'язкість. Воно підходить також для тих, хто має алергію на яйця або хоче відмовитися від них у своїй дієті.

Як приготувати лляне яйце?

Додайте столову ложку меленого насіння льону до 2 столових ложок води в невеликій мисці й залиште на 15 хвилин. Після цього суміш матиме консистенцію справжніх яєчних білків.

Коли можна використовувати лляне яйце?

Лляне яйце можна використовувати в багатьох рецептах, але варто уникати його використання в рецептах, де необхідна висока яєчна місткість або яєчна текстура, наприклад, у безе.

Лляне яйце - це не тільки відмінний веганський замінник яєць, але й корисний інгредієнт для будь-яких кулінарних експериментів. Він додасть вашим стравам поживності та користі, не втрачаючи при цьому на смаку. Спробуйте лляне яйце у своїх рецептах вже сьогодні і переконайтеся в його універсальності та корисності.

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