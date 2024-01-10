Три альтернативних інгредієнта, якими можна замінити яйця у випічці

Коли йдеться про випічку без яєць, є кілька ефективних замінників, які можуть зберегти цілісність і смак страви. UAportal розповідає детальніше про ці альтернативні інгредієнти.

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Яблучне пюре

Яблучне пюре – чудова заміна яйцям у рецептах. На кожне яйце можна використовувати 1/4 склянки (60 грамів) несолодкого яблучного пюре. Воно добре підходить для тортів, кексів і хліба на швидку руку, додаючи ледь помітного солодкого смаку.

Важливо пам'ятати, що використання яблучного пюре може зробити випічку щільнішою, ніж при використанні яєць. Крім того, яблучне пюре можна використовувати у веганській випічці.

Насіння льону

Ще однією альтернативою яйцям у випічці є використання лляного насіння. Щоб замінити одне яйце, можна змішати одну столову ложку меленого лляного насіння з трьома столовими ложками води. Ця суміш повинна постояти кілька хвилин, поки не стане липкою, схожою на текстуру збитого яйця.

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Цей спосіб ідеально підходить для таких рецептів, як млинці, вафлі та печиво. Лляне насіння не тільки діє як зв'язуюча речовина, але й додає випічці горіхового смаку. Крім того, лляне насіння відоме своєю високою поживною цінністю.

Насіння чіа

Насіння чіа – ще один чудовий вибір для заміни яєць у випічці. Подібно до насіння льону, яйця можна замінити, змішавши одну столову ложку насіння чіа з трьома столовими ложками води. Ця суміш повинна постояти кілька хвилин, щоб набути гелеподібної консистенції.

Чіа добре працює в рецептах тістечок, хліба та деяких тортів. Крім того, насіння чіа містить багато поживних речовин, таких як омега-3 жирні кислоти та клітковина.

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