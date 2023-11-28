Названо 4 продукти, які замінять яйця у випічці

Завдяки своїм піноутворюючим та зв'язувальним властивостям, яйце стає ключовим інгредієнтом у багатьох стравах, від випічки до соусів. Проте, якщо під рукою яєць не виявилось, їх можна легко замінити.

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Про це пише Shuba.

Лляне насіння

Тонкі плитки лляного насіння відмінно працюють як зв'язувач. Зазначимо, вони мають легкий горіховий смак, тому ідеально підходять для солодкої випічки та різноманітних млинців.

Тофу

Шовковистий тофу практично не має смаку і допомагає надати щільність випічці. Тому його краще використовувати у тістечках і деяких хлібобулочних виробах.

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Харчова сода та оцет

Суміш соди та оцту — гідний замінник яєць, ідеальний для отримання пухкої випічки. Співвідношення: 1 яйце = 1 чайна ложка харчової соди, змішаної з 1 столовою ложкою білого оцту.

Банани

Банани мають в'язку текстуру і чудово замінюють яйця у солодкій випічці. Важливо зазначити, що банани додають вологи та природного солодкого смаку, тому слід враховувати це при коригуванні рівня рідких інгредієнтів і цукру в рецепті.

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